Il Mare Colore dei Libri: EtiCOlogica lancia il Concorso letterario “Narrazioni Etiche”

La sostenibilità ambientale è il tema della prima edizione del Concorso letterario “Narrazioni Etiche” ideato da Associazione EtiCOlogica in collaborazione con il Consorzio nazionale COMIECO e Navarra Editore in occasione del Festival “Il mare colore dei libri”, che si terrà a Marsala il 22, 23 e 24 luglio 2022.

EtiCOlogica è una associazione ambientalista e culturale che opera nel territorio marsalese promuovendo e divulgando presso cittadini, scuole e comunità una consapevolezza etica ed ecologica, per preservare il precario equilibrio di tutti gli ecosistemi del pianeta Terra tramite pratiche quotidiane e stili di vita ecosostenibili, che portino al rispetto dell’ambiente, alla promozione del riciclo, del riuso, del baratto, del risparmio energetico, del turismo responsabile, della mobilità sostenibile.

Partner in questa nuova avventura di EtiCOlogica, saranno COMIECO il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica. La sua finalità è il riciclo e il recupero degli imballaggi di origine cellulosica, e per questo raggruppa cartiere, produttori, trasformatori e importatori di carta e cartone per imballaggio. Inoltre è costantemente impegnato in attività che vanno dalla prevenzione alla promozione della raccolta differenziata, e NAVARRA EDITORE, casa editrice indipendente siciliana di impegno civile, attiva anche nella progettazione e realizzazione di eventi culturali.

Nell’ambito di un Festival culturale, legato al mondo dell’editoria, e che si esprime attraverso la presentazione di testi di narrativa, poesia e saggistica, il Concorso letterario “Narrazioni Etiche” vuole promuovere, e sostenere la cultura della sostenibilità ambientale e uno stile di vita ecosostenibile. Il concorso è finalizzato alla premiazione e alla pubblicazione di un’opera letteraria inedita in forma di racconto nell’inserto centrale del quotidiano “Marsala C’è” – Edizione speciale dedicata al Festival “Il mare colore dei libri”.

L’età minima per partecipare al Concorso letterario “Narrazioni etiche” è di 17 anni, e ogni autore/autrice può inviare un solo racconto, in lingua italiana, che abbia massimo 6000 battute (spazi inclusi). I racconti dovranno pervenire in formato .pdf e corredati della scheda di partecipazione e il modulo firmato per la privacy entro e non oltre il 19 giugno 2022 all’indirizzo email associazioneticologica@hotmail.com

La partecipazione al Concorso è gratuita.

Il regolamento completo, gli allegati e tutti i riferimenti sono disponibili sul sito del Festival “Il mare Colore dei libri” www.ilmarecoloredeilibri.it