Fognature nelle vie De Gasperi e del Fante, sopralluogo dell’Amministrazione

Sono ripresi i lavori di posa della nuova rete fognante nelle vie Alcide De Gasperi e Del Fante. a Marsala. La situazione si è sbloccata dopo due anni a seguito di sollecitazioni e diffide all’impresa esecutrice, da parte dell’Amministrazione comunale di Marsala, al fine di accelerare il completamento degli interventi.

“Oggi abbiamo effettuato il primo sopralluogo al cantiere riaperto e terremo alta l’attenzione perchè tutto possa procedere senza altri ritardi – affermano il sindaco Massimo Grillo e l’assessore Arturo Galfano -. In tal senso, abbiamo avuto rassicurazioni dalla stessa Impresa e, pertanto, dureranno ancora per poco i disagi alla circolazione veicolare”.

I lavori per la posa della nuova fognatura e l’asfalto del manto stradale – a detta del direttore dei lavori incaricato – dovrebbero concludersi entro il prossimo mese di giugno. A seguire, avranno inizio gli interventi in via Isolato Egadi, Salinella e Sappusi.