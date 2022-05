Assegnate le Bandiere Blu, nessun riconoscimento per la provincia di Trapani

Provincia di Trapani ancora assente all’appuntamento con le Bandiere Blu. La Fondazione Fee Italia è tornata ad assegnare gli ambiti vessilli che certificano la qualità del mare e dei servizi delle località costiere italiane. In Sicilia ne sono state assegnate 11, distribuite tra le province di Messina (Alì Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Lipari, Tusa), Ragusa (Modica, Ispica, Pozzallo, Ragusa) e Agrigento (Menfi). Sostanzialmente confermati i riconoscimenti dell’anno passato, cui si aggiunge Furci Siculo, unica new entry di quest’edizione (la 36esima). Riconoscimento anche per Capo d’Orlando, premiato come approdo turistico.

Nessuna gloria, come detto, per il trapanese, dove la Bandiera Blu manca da tempo, nonostante l’incontestabile bellezza di alcune spiagge (Riserva dello Zingaro, San Vito Lo Capo, Guidaloca, Cornino, Makari), il mare cristallino delle Egadi o il fascino di Pantelleria. L’ultima località trapanese ad ottenere il vessillo fu Marsala nel 2014. Da allora i criteri di Fee Italia sono diventati via via più selettivi e legati a una serie di buone pratiche ambientali (raccolta differenziata, rete fognaria, ecc…) che hanno ridotto il numero di località che potranno collocare le Bandiere Blu lungo le proprie spiagge, con evidenti ricadute da un punto di vista turistico.

Complessivamente, sono state 210 le località costiere premiate in Italia, cui si aggiungono 82 approdi portuali turistici.