Tennis Serie C, due sconfitte per il Sunshine Marsala A nei play off

Sfortunata prestazione del Sunshine Biotrading A nei play off per la serie B nel Campionato Nazionale di Tennis. Dopo i primi 4 incontri di singolare il team marsalese conduceva per 3 a 1, ad un passo dalla qualificazione al turno successivo, ma nei due incontri di doppio abbastanza equilibrati, purtroppo sono arrivate due sconfitte, che hanno rimandato l’esito dell’incontro al doppio di spareggio, perso nettamente.

Nonostante la sconfitta, il campionato è stato positivo per la squadra del Sunshine Biotrading A, che per la prima volta ha raggiunto i play off.

Domenica prossima sarà di scena al Club di contrada Dammusello il Sunshine team B per l’ultimo incontro dei play out. Queste le partite: Cardinale/Vanadia 61-62; Parisi/Di Stefano 36-06; Magaddino/Vitale 61-76; Pulizzi/Scardino 62-76; Parisi-Pulizzi/Di Stefano-Vanadia/ 36-46; Magaddino-Cardinale/Dottore-Vitale 75-46-911; Parisi-Magaddino/Di Stefano-Vanadia 06-16.