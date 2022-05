Incendio al Porto di Trapani, a fuoco tre barche

Questa mattina alle ore 3,15 un vasto incendio ha coinvolto tre barche presso il pontile Columbus all’interno del Porto di Trapani.

L’intervento della Sezione Navale dei Vigili del Fuoco con la motobarca RAFF VF 05 assieme ad una partenza del Comando ha evitato che l’incendio si propagasse alle imbarcazioni vicine.

Dopo tre ore di lavoro il rogo è stato estinto. L’incendio ha interessato una barca a vela di 17 metri, una di circa 7 metri e un piccola a motore. Due barche sono affondate nel pontile, la terza i vigili del fuoco l’hanno allontanata sugli scogli per non causare altri danni.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento da parte della Capitaneria di Porto e Vigili del fuoco. Fortunatamente non si lamentano feriti.





Questo il comunicato ufficiale della Guardia Costiera:

Alle 03:00 di questa mattina i militari della Capitaneria di Porto di Trapani, insieme alle pattuglie a terra ed alla motovedetta antincendio VF R 05 dei Vigili del Fuoco, sono intervenuti all’interno di un Marina portuale dove era divampato un grave incendio su tre imbarcazioni da diporto ormeggiate ai pontili galleggianti.

L’incendio, divampato all’improvviso su una unità a motore, si è poi propagato su altre due imbarcazioni a vela ormeggiate vicino la barca già in fiamme, interessando gran parte della coperta e delle sovrastrutture.

I Vigili del Fuoco ed i militari della Guardia Costiera sono subito intervenuti con pattuglie a terra mentre, a mare, ha operato la motovedetta dedicata all’antincendio VF R 05 e, nonostante la gravità e l’estensione dell’incendio, le fiamme sprigionatesi sono state subito contenute utilizzando sia pompe barellabili che fisse posizionate sui pontili galleggianti ed a bordo di altre barche vicine a quelle incendiate.

Nel frattempo, la prima unità incendiata veniva rimorchiata fuori dal Marina e si adagiava su una scogliera esterna del porto, dove la motovedetta dei Vigili del Fuoco riusciva in poco tempo a domare le fiamme mentre le altre squadre a terra contenevano definitivamente l’incendio sulle altre due imbarcazioni a vela.

Decisivo durante l’emergenza occorsa l’immediato intervento congiunto di Capitaneria e Vigili del Fuoco, che ha consentito di evitare danni più gravi in caso di propagazione delle fiamme sulle altre unità navali ormeggiate ai pontili e nessuna persona si è ferita od ustionata.

Attualmente sono in corso delle indagini per ricostruire le cause e le circostante dell’evento occorso.