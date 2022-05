Comunali Palermo, Cascio “Io vicesindaco Lagalla? E’ ipotesi concreta”

PALERMO (ITALPRESS) – “Io vicesindaco di Roberto Lagalla? E’ un’ipotesi concreta. Più che un’ipotesi. Ma io non l’ho mai annunciato. Ho detto che farò parte della squadra con il ruolo che mi si vorrà dare…”. Lo ha detto all’Italpress Francesco Cacio, ex presidente dell’Ars e fino a qualche giorno fa canddato sindaco di una parte del Centrodestra.

“Il sentimento che si respira per questa campagna elettorale – ha aggiunto Cascio – è di ottimismo. Il candidato sindaco di Palermo (Lagalla, ndr) è un candidato forte e autorevole, la coalizione è assai ampia e quindi obiettivamente ci sono tutte le condizioni per potere vincere al primo turno e potere ripartire nell’amministrazione di questa città con grandissimo slancio. Che è quello che noi cercavamo. Anche l’unità ritrovata e i passi indietro dei candidati – l’ultimo il mio – sono serviti a questo: a creare un fronte compatto pronto a rilanciare Palermo”.

(ITALPRESS).

– Photo credit agenziafotogramma.it