Comunali Erice, incontro su disabilità e autismo del candidato sindaco Maurizio Oddo

Erice Città inclusiva. Questo è uno degli obiettivi di Governo di Maurizio Oddo, candidato sindaco alle elezioni Amministrative che, sull’argomento, ha organizzato un convegno sulla disabilità e sull’autismo che si svolgerà domani, domenica 8 maggio alle ore 10.30 in via Convento San Francesco di Paola.

Questo incontro fa parte delle iniziative culturali inerenti al territorio ericino portate avanti dallo stesso candidato Maurizio Oddo.

Sarà un’occasione per fare informazione e consapevolezza sullo spettro autistico da parte di professionisti del settore, in particolare grazie alla presenza di Giovambattista Presti – professore associato di Psicologia generale presso l’Università Kore di Enna; membro del Board of Advisors del Cambridge Center for Behavioral Studies (Boston, USA); socio fondatore e vicepresidente di IESCUM Onlus (Istituto Europeo di Studi sul Comportamento Umano); chapter italiano della Association for Behavior Analysis International (ABAI) e della European Association for Behavior Analysis; socio A.B.A.I (Association for Behavior Analysis an International organization) come Full Member; membro dello Special Interest Group for Verbal Behavior e dello Special Interest Group for the Experimental Analysis of Human Behavior – .

Saranno inoltre presenti e introdurranno l’incontro la dottoressa Antonella La Commmare e il dottor Orazio Mistretta, e alcuni genitori che l’autismo lo vivono quotidianamente, che si spendono per diffondere una corretta conoscenza per abbattere gli stereotipi, ma con un occhio al futuro, su ciò che si può fare e si sta facendo affinché le persone autistiche rivestano un ruolo attivo nella società e la vera inclusione sociale non rimanga solo una bandiera.

La conclusione dei lavori è affidata al senatore Maurizio Santangelo, alla deputata all’ARS Eleonora Lo Curto e a Maurizio Oddo. Modera Francesca Trapani.