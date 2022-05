Petrosino, quasi pronte le liste per il Consiglio. Sarà anche un test politico verso le regionali

Diverse conferme, ma anche tante novità. Restano gli ultimi ritocchi, ma hanno ormai preso forma le liste a sostegno dei candidati alla carica di sindaco per le prossime amministrative. Una competizione che, al di là dell’aspetto prettamente locale, rappresenta anche un interessante test politico in vista delle prossime regionali, che dovrebbero tenersi a fine ottobre.

Roberto Angileri, nella lista Petrosino Bene Comune, può contare sul presidente del Consiglio Davide Laudicina e su altri tre uscenti: Luca Facciolo (che in realtà dopo la nomina assessoriale rinunciò alla carica di consigliere), Sebastiano Paladino e Fiorenza Pace. Non si ricandidano il vicepresidente del Consiglio comunale Francesco Zichittella e il consigliere Massimo Mezzapelle, che però continueranno a sostenere il progetto avviato nel 2012 da Gaspare Giacalone. Hanno annunciato la loro partecipazione al progetto di Angileri attraverso i social anche Serena Mezzapelle e Michele Anastasi (vicino al movimento Liberi). L’intera composizione della lista verrà comunicata nel corso dell’iniziativa in programma domenica 8 maggio alle 18, presso il comitato elettorale di via Giacomo Licari.

Quattro uscenti anche nella lista Alternativa – Insieme per Petrosino, a sostegno di Giacomo Anastasi. Si tratta di Michele Buffa (area Udc), Concetta Vallone (area Pd), Chiara Sansone e Aldo Caradonna, mentre l’altro consigliere di minoranza, l’ingegnere Vincenzo D’Alberti, stavolta ha deciso di non ricandidarsi. Farà parte della lista di Giacomo Anastasi anche l’avvocato Antonio Salmeri (vicino al gruppo Noi Marsalesi), l’insegnante Liliana Giordano, l’agricoltore Giampaolo De Vita, la personal trainer Francesca Marino e lo studente Antonino Bilello. La presentazione ufficiale della lista dovrebbe tenersi domenica 15 maggio.

Due ex consiglieri comunali saranno, invece, tra i candidati di punta della lista Libertà per Petrosino, a sostegno di Marcella Pellegrino (Giovanni Impiccichè e Francesco Li Vigni). Accanto all’ex vicesindaca diverse donne, tra cui Sara Accardi (figlia di Michele, consigliere comunale marsalese del movimento Via e sostenuta anche da Pino Ferrantelli) e Letizia Martinciglio, vicina alla consigliera lilibetana Elia Martinico e al gruppo dell’assessore regionale Toni Scilla. Ha dato il suo endorsement a Marcella Pellegrino anche la dirigente socialista Cathy Marino, che però non dovrebbe essere in lista.