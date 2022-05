Grillo: “Innovittica al Monumento dei Mille? Notizia falsa”. VIDEO

Dopo gli interventi di Elio Piazza del Centro Risorgimentale Garibaldini, dell’Associazione Strutture Turistiche, dell’ex sindaco Alberto Di Girolamo e dopo una nota di un gruppo di consiglieri comunali, pare che il progetto Innovittica a Marsala, di cui tanto si è parlato nei giorni scorsi, sia stato accantonato.

GUARDA IL VIDEO:

Almeno questo è quanto afferma il sindaco Massimo Grillo in un video diffuso sul suo profilo Facebook: “Il Monumento ai Mille è una struttura così bella che, come da mio programma elettorale, non sarà destinata o affidata come immobili a soggetti che fanno riutilizzo di scarti di pesce. Come se questa notizia fosse già definita o come se fosse una nostra scelta; io invito invece i cittadini e qualche consigliere comunale ad acquisire notizie certe tali da non alimentare tensioni sui Social. Questa zona – continua Grillo – anche a seguito dei lavori eseguiti, diventerà l’ingresso della Città e un hub turistico di cui andare orgogliosi”.

Poi una stoccata all’ex Amministrazione: “Noi non faremo del monumento un deposito come consegna mastelli, così come è stato fatto precedentemente. Da adesso in poi ascoltate direttamente dalla fonte le notizie vere o false, evitando strumentalizzazioni”.

Sull’Albo Pretorio sembra non esserci traccia, apparentemente, di quel progetto che giorni fa si trovava proprio sul sito istituzionale del Comune di Marsala.