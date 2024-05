Un calciatore dell’Unione Sportiva Mazara 46 alla corte di… Maria De Filippi. Gino Giardina, 35enne calciatore messinese e capitano dell’ex Mazarese, parteciperà al programma di Canale 5, “Uomini e Donne”. Dopo aver militato in serie D con squadre come l’FC Messina, la Vibonese e anche il Marsala, Giardina passa alla tv per iniziare una nuova esperienza.