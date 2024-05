Povera Villa Genna, l’erosione sta facendo crollare l’ingresso del polmone verde marsalese

Un pericolo di crollo sulla SP 21, precisamente davanti l’ingresso della Villa Genna, storica location che appartiene al Comune di Marsala. Alcuni cittadini hanno segnalato l’erosione progressiva che mette il pilastro del cancello della Villa a rischio di crollo. “Con l’occasione ritengo di aggiungere la foto di quella che era un’attrattiva della Villa Genna: la peschiera. La peschiera non esiste più. Al suo posto un canneto pericoloso perché non recintato adeguatamente – ci racconta Elio Piazza, una delle memorie storiche della Città -. La Villa Genna è un bene acquistato tempo fa dal Comune per circa 600 milioni di lire dalla Mensa Vescovile che lo aveva ereditato per testamento del Cav. Benedetto Genna. La mia vuole essere anche una condanna senz’appello di tutte le amministrazioni succedutesi a quella retta dal notaio Salvatore Lombardo. Una condanna per culpa in vigilando”.

Molti anni fa la Villa era stata riaperta dopo anni di chiusura. Ha vissuto un periodo fiorente, con un risto-bar, un’area giochi, un grande parco che ha ospitato concerti, sagre, stand e che oggi potrebbe, con una seria manutenzione dei luoghi, tornare ad ospitarli. Al momento, nella parte retrostante, c’è solo il maneggio come attrazione che cerca di tenere i luoghi decorosi. Ma tutto da solo il gestore non può fare e quindi è necessario intervenire. Anche per questo servirebbero i fondi Pnrr, ad esempio.