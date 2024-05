Il Biodistretto Terre degli Elimi nato a Petrosino ottiene il riconoscimento dalla Regione siciliana

Il Biodistretto Terre degli Elimi, che vede il comune di Petrosino come capofila, ha ottenuto il riconoscimento ufficiale dalla Regione siciliana. “Il recente riconoscimento del Biodistretto “Terre degli Elimi” rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra comunità, segnando un progresso decisivo nella promozione di un’agricoltura sostenibile e nella tutela della diversità biologica – dichiarano il sindaco Anastasi e l’assessora Marino -. Questo riconoscimento non solo valorizza il nostro territorio ma apre anche nuove opportunità di crescita e sviluppo attraverso l’accesso a finanziamenti pubblici. Attraverso il Biodistretto Terre degli Elimi ci impegniamo a perseguire uno sviluppo sostenibile e consapevole, per il benessere delle attuali e future generazioni.”

Il vice presidente del Biodistretto Filippo Salerno e di Aiab Sicilia circolo Trapani, ci tiene a precisare la sua soddisfazione dell’obiettivo raggiunto. Il riconoscimento è un trampolino di lancio per i temi ambientali, la valorizzazione dei prodotti bio e a Km zero. L’agricoltura bio agevola anche la transizione ecologica con l’assorbimento di CO2.