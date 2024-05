A Castelvetrano la Festa del Carciofo, Lidia Schillaci all’Olimpia di Campobello

Atteso un week end di eventi. Castelevetrano il 4 e 5 maggio vivrà la Festa del Carciofo e il sistema delle piazze ospitrà stand ed iniziative. Questo pomeriggio alle ore 18 è prevista a Castelvetrano, presso la Chiesa San Domenico, la presentazione dell’ultima silloge di Lucia Triolo, poetessa e giurista, già candidata al Premio Strega. Edita da Macabor, la sua nuova raccolta, “Il paese degli io”, si offre come un lavoro di potente intensità capace di far leva sulla parola poetica, anche attraverso particolari deragliamenti semantici, per scandagliare in profondità il reale e cogliere con disincantata ironia la dolente disgregazione dell’essere. Dopo l’intervento introduttivo di don Giuseppe I. Undari, l’autrice dialogherà con le docenti Giuseppina Accardo e Marianna Ingrassia. La recitazione delle poesie sarà inframezzata dalle musiche di Samuel Sanclemente, giovane e talentuoso pianista. Le conclusioni saranno affidate a Rosario Atria.

Domani, per la stagione teatrale con la direzione artistica di Mario Incudine, presso il Cine Teatro Olimpia di Campobello si terrà il concerto “Oltreoceano” di Lidia Schillaci con la regia proprio di Incudine.