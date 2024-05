Tennis Tavolo: la “Mimì Rodolico” di Mazara vice campione d’Italia ai Campionato Italiani

Nuovo risultato di prestigio per l’ASD Paralimpica Mimì Rodolico di Gaspare Majelli che nella 16^ edizione dei Campionati Italiani di Tennis Tavolo che si sono giocati gli scorsi 27 e 28 aprile al Pala Nitta di Catania si è laureata vice campione d’Italia 2024. I ragazzi della Paralimpica erano andati in territorio etneo per difendere un titolo italiano che da quattro anni consecutivi faceva ormai tappa fissa a Mazara, ma purtroppo le assenze di alcuni atleti mazaresi hanno fatto sfumare l’obiettivo soltanto per pochissimi punti. Restano però da sottolineare le ottime prestazioni dei ragazzi presenti che hanno consentito alla ASD Paralimpica Mimì Rodolico di centrare un eccezionale secondo posto nazionale e confermarsi al top nella disciplina.

Questi i risultati centrati dai ragazzi della Rodolico: oro per Anna Abate nel singolo e anche nel doppio misto, oltre agli argenti conquistati nel doppio femminile e nella categoria giovanile; argento per Jessica Ingrao nel singolo, nel doppio e nel doppio misto; oro per Francesco Asaro nel doppio, argento nel doppio misto e bronzo nel singolo; infine bronzo per Sciacca e Amodeo nel doppio promozionale e bronzo per Quinci e Stabile nel doppio open. I dirigenti e i tecnici si sono detti molto soddisfatti dei risultati ottenuti, nonostante l’amarezza per quelle assenze che non hanno consentito la conquista del quinto titolo italiano consecutivo. Resta però la soddisfazione di aver centrato un risultato prestigioso che dà continuità anche alle medaglie di bronzo conquistate in Nazionale azzurra proprio da Anna Abate, Jessica Ingrao e Francesco Asaro ai Trisome Games che si erano svolti ad Antalya, in Turchia, nel mese di marzo.