Coronavirus nel trapanese: +85 nuovi casi e 340 guariti, dati stabili

Nuovo report dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, aggiornato ad oggi, giovedì 5 maggio 2022.

Gli attuali positivi sono così distribuiti tra i 25 Comuni del territorio: Alcamo 579, Buseto Palizzolo 46, Calatafimi Segesta 92, Campobello di Mazara 145, Castellammare del Golfo 228, Castelvetrano 274, Custonaci 112, Erice 349, Favignana 84, Gibellina 29, Marsala 1.065, Mazara del Vallo 492, Misiliscemi 12, Paceco 168, Pantelleria 90, Partanna 127, Petrosino 67, Poggioreale 3, Salaparuta 10, Salemi 182, San Vito Lo Capo 52, Santa Ninfa 23, Trapani 932, Valderice 200, Vita 46.

Sono 5.407 gli attuali positivi in totale nel trapanese (+85), registrando un aumento che non preoccupa. Sono 652 i decessi (+2) e 94.861 i guariti, ovvero 340 persone che nelle ultime 24 ore hanno sconfitto il Covid.

Sempre 0 posti letto occupati in Intensiva, sono 12 i ricoveri in semi-intensiva e 50 quelli in degenza ordinaria (+1), sono stabili a 13 i ricoverati in Rsa o Covid-Hotel.

Questo il dato tamponi effettuati: 177 molecolari, 844 test per la ricerca dell’antigene.