“A Sfantasiari”: a “U Chianu” Nicoletta Vaiarello giovedì 5 maggio

“A Sfantasiari” è la rassegna che prende vita nel locale “U Chianu – Sicilian Taste” che vi aspetta in via Cammareri Scurai n. 4/6 in pieno centro storico a Marsala.

Un cartellone con 5 eventi, ovvero un artista e un artigiano per ognuno dei 5 sensi che pervadono il nostro ascoltare, vedere, toccare, gustare e odorare. Già due gli appuntamenti andati in scena con gli attori Stefano Parrinello e Salvo Ciaramidaro. Si prosegue domani, con inizio alle ore 21.30, con l’attrice e regista Nicoletta “Enne” Vaiarello, che affronterà il senso dell’olfatto, del sentire, del percepire e dell’inebriarsi con il testo “Pazza è la luna” scritto dal Silvana Grasso.

Ancora una volta saranno le musiche del maestro Gino De Vita, alla chitarra, a fare da sfondo. Nel corso della serata, si potranno ammirare le creazioni floreale di “Isola” di Federica Greco. Gli altri appuntamenti della rassegna “A Sfantasiari” saranno con d’Altra p’Arte e Eleonora Bongiorno. Info: 347.2199079 – 388.1831934.