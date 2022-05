Calcio: Accademia Trapani batte Cinisi e accede ai play off

L’Asd Accademia Trapani si qualifica per la finale play off per l’ammissione agli spareggi Promozione. E lo fa battendo di misura al “Roberto Sorrentino” il Città di Cinisi. Il gol partita è firmato da Federico Nolfo, al quindicesimo timbro stagionale. Una partita non bellissima con pochi guizzi durante la prima parte di gioco: al 13’ Nolfo viene ammonito per un tocco con il braccio all’interno dell’area piccola del Cinisi in seguito ad un’azione insistita nata da calcio d’angolo. Al 32’ Gambicchia è in anticipo sul portiere in uscita; il centrocampista non riesce però ad inquadrare lo specchio. La ripresa comincia con l’episodio della rete: corner di Saul Castiglione e capocciata vincente a centro d’area di Nolfo. L’Accademia non trova il raddoppio ma ci va vicina nei minuti di recupero, prima con La Francesca a tu per col portiere, poi con Nicola Culcasi che trova la traversa da centrocampo. Brivido finale per la retroguardia trapanese con una soluzione sull’esterno della rete ma con Mistretta sulla traiettoria. Triplice fischio e finale che si giocherà il prossimo fine settimana – giornata e ora ancora da stabilire – contro il Petrosino che nell’altra semifinale ha battuto il Custonaci.



Mister Alberto Amoroso nel post gara: «Non era facile perché abbiamo incontrato una squadra che in campionato aveva dimostrato il suo valore. Una partita che esclude tutto ciò quanto fatto in campionato; c’era ancora qualche remora per il finale di campionato, l’abbiamo superata e siamo andati in vantaggio. Alla fine avremmo potuto arrotondare ma va bene così; adesso proiettiamoci alla gara del prossimo fine settimana».



IL TABELLINO



ASD ACCADEMIA TRAPANI-CITTA’ DI CINISI 1-0

Asd Accademia Trapani: Mistretta, Cammareri, Parisi, Graziano, Culcasi N., Culcasi S., Seculini (Cosenza 67′), Gambicchia, Nolfo (Nieto 86′), Castiglione S. (Minando 81′), Agnello (La Francesca 86′) A disposizione: Giacalone, Tosto, Riggio, Samannà, Basciano. All. Amoroso

Città di Cinisi: Biondo, Ventimiglia L., Ventimiglia C., Serra, Trupiano, Licata, Longo (Palazzolo S. 82′), Vitale F. (Ventimiglia G.), Rosone (Vitale S. 56′), Garofalo, Castiglia. A disposizione: Palazzolo G., Maniaci, Vitale A., Cuccinella, Cacciatore, Anselmo. All. Sollena

Arbitro: Alfonso Aquilina di Agrigento; assistenti: Marco Garofalo di Palermo e Luigi Pirozzo di Palermo



Reti: Nolfo 51′

Note: Ammoniti Nolfo, Longo, Garofalo, Ventimiglia G., Culcasi N.

Calci d’angolo: 6-4

Recuperi: 6’ st