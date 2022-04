Th Alcamo e Aretusa, si gioca sabato per i play off A2 di Pallamano

Si dovrà giocare a carte scoperte tra Th Alcamo e Aretusa Siracusa la promozione in A2 nel Campionato di Pallamano serie B.

Alcamo ha dominato la stagione, Coppa Sicilia in bacheca, (finale vinta proprio contro l’Aretusa), campionato vinto con ben 15 vittorie e una sola sconfitta a Siracusa, di una sola rete con il rigore della vittoria sbagliato a pochi secondi dalla fine e rete della sconfitta arrivata sul fil di sirena.

Il tutto per dire che Siracusa era l’unica seria candidata a contendere il salto di categoria alla formazione di Benedetto Randes e per questo si è rinforzata con due stranieri, il brasiliano Santos e l’argentino Lo Curto arrivato a Gennaio.

La Th Alcamo invece ha dovuto fare i conti con una lunga serie di infortuni che hanno privato il suo roster, prima Fagone, poi Grizzo, passando poi da Vaccaro che ha lasciato la squadra per motivi di lavoro, per concludere con Scire’, anche lui fermato da un gravissimo infortunio. Più che il reale valore della giovane formazione Aretusea e il miglioramento dei suoi giovani giocatori in questi mesi ad accorciare il gap tra le due squadre, è stato la lunga serie di infortuni subiti dai giocatori alcamesi, per non parlare poi della scelta di Vaccaro di lasciare la squadra per motivi di lavoro quando era di gran lunga il miglior marcatore del campionato con oltre 11 reti a partita di media.

Così la Th Alcamo non ha mollato di un solo centimetro con i suoi giovani tutti Under.