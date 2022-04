Prima Categoria: l’Accademia Trapani vince sul Palermo Calcio Popolare

L’Asd Accademia Trapani chiude con un successo la stagione regolare dell’ultima giornata della stagione di Prima Categoria. Al “Franco Lo Monaco” di Mondello battuto 2-0 il Palermo Calcio Popolare. I ragazzi di mister Amoroso chiudono con 44 punti in classifica al secondo posto; la prossima settimana – da stabilire ancora la giornata tra sabato 30 Aprile e domenica 1 Maggio – lo scontro col Città di Cinisi, classificatosi in quinta posizione.

Primo tempo avaro di emozioni dove su Mondello ha soffiato un vento forte che ha reso molto difficile lo sviluppo delle azioni. E’ successo invece tutto nella ripresa: ha aperto capitan Cammareri che, con un tiro a giro sul secondo palo, ha sbloccato il punteggio al 46′. Occasione per Cosenza alla mezz’ora; chiude i conti l’ennesima firma – la quattordicesima – di Federico Nolfo, freddo da pochi metri. Nota a parte: l’Accademia ha concluso con tre 2005 in campo. Oltre ai subentrati Jacopo Castiglione e Samannà, ieri si è aggiunto l’esordio dal 1′ di Antonino Parrinello. Testa ai play off.



Il commento di mister Alberto Amoroso nel post gara: «Oggi abbiamo affrontato la gara col piglio giusto nonostante le difficoltà logistiche, climatiche. Terreno che non faceva al caso delle nostre caratteristiche. La squadra ha reagito bene combattendo colpo su colpo; loro non hanno regalato nulla nonostante la loro classifica non avesse più nulla da chiedere. Noi eravamo appesi ad una flebile speranza di vincere con 10 punti di vantaggio rispetto alla quinta, condizione che non si è concretizzata. Abbiamo affrontato la gara con la giusta determinazione; nel primo tempo siamo stati meno insidiosi dal punto di vista offensivo. Siamo saliti di tono nella ripresa e siamo andati in gol con due realizzazioni; quella di capitan Cammareri a frutto di un’azione corale e di Federico Nolfo che si è fatto trovare pronto negli ultimi venti metri. Questo ci dà una buona iniezione di fiducia per il prossimo turno dei play off, quindi abbiamo delle sfide molte interessanti, la prima delle quali da superare col massimo dei voti per coltivare questo sogno e raggiungere questo traguardo che il gruppo, così come la società, si merita».

Tabellino di gara

PALERMO CALCIO POPOLARE-ASD ACCADEMIA TRAPANI 0-2

Palermo Calcio Popolare: D’Antoni, Marino, Salimeni, Iaco (La Torre 71’), Cimino, Terranova, Palazzolo, Tumminello (Messeri 31’), Cosenza P., Trapani, Bracia (Giordano 46’). A disposizione: Cottone. All. Mirto



Asd Accademia Trapani: Mistretta, Parrinello, Cammareri, Minaudo, Riggio, Culcasi N., Seculini (Castiglione J. 82’), Gambicchia, Candela (Nolfo 46’) (Basciano 90’), La Francesca (Cosenza V. 46’), Nieto (Samannà 74’). A disposizione: Caruso, Parisi, Culcasi S., Incamicia. All. Amoroso



Arbitro: Giuseppe Mandracchia di Agrigento



Reti: Cammareri 46’, Nolfo 86’



Ammoniti: Cosenza P., Salimeni, Trapani, D’Antoni, Terranova, Nolfo.