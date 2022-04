Il Marsala vince 1 a 0 contro l’ultima in classifica Cus Palermo

Alla penultima gara di Campionato Eccellenza Sicilia, Girone A, la 29ª, la Dolce Onorio Marsala, rilevata quest’anno dall’imprenditore dolciario castelvetranese, vince 1 a 0 con l’ultima in classifica, il Cus Palermo.

A segnare la rete per gli azzurri, l’unica e decisiva della partita, è stato Mosovich Garces, facendo conquistare al Marsala altri 3 punti che portano la società azzurra a 17 punti in classifica, ma non bastevoli per la permanenza in Eccellenza. Il Monreale infatti, si trova a 4 punti di distacco, a 21, e quindi una vittoria eventuale del Marsala – e di conseguenza una sconfitta per il Monreale – nella prossima gara, l’ultima, il 30 aprile, non cambierà le sorti azzurre.