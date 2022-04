Volley B2: la Fly Marsala liquida in tre set Zafferana Etnea

Ultimo match casalingo e vittoria meritata per la GesanCom Fly Volley Marsala che regola in tre set la Negroni Service Zafferana Etnea grazie ai parziali 25/14, 25/20 e 25/16.

Il recupero della 14° giornata, divenuta penultima di Campionato, giocato in un PalaBellina al 100% di presenze di pubblico, non delude le aspettative e consegna una Fly Volley in piena forma che convince in tutti i fondamentali consapevole di possedere le giuste carte per venire a capo di un match che si presentava insidioso per l’importanza della posta in palio a cui le etnee ambivano per la lotta salvezza.

Starting six_ Per la Fly Volley Marsala, Coach Marco Adornetto schiera la diagonale Simoncini/Spanò, i martelli Scirè e Lo Iacono, le centrali Campagna/Pirrone ed il libero Modena. Zafferana Etnea di Coach Claudio Mantarro presenta la diagonale Frate/Motta, in banda le schiacciatrici Miceli/ Lombardo e le centrali Bontorno/Rapisarda alternate al libero Colombrita.

Il primo ed il terzo set si incanalano verso i favori delle lilibetane già dalle prime battute grazie ad una ispirata distribuzione del gioco da parte della regista Carlotta Simoncini che chiama al colpo finale, di volta in volta, l’intero attacco delle libellule biancoazzurre.

Il secondo set, invece, ha visto le etnee di Zafferana difendere con più convinzione sugli attacchi di Capitan Scirè e compagne giocando così a stretto contatto di punti con le avversarie fino all’ultimo decisivo allungo delle marsalesi. MVP del match è stata nominata Giulia Modena che grazie ad una serie di superbe difese sull’altrettanto ottimo attacco ospite ha consentito al Dream Team lilibetano di chiudere in scioltezza il match.

Il tabellino di gara

Fly Volley Marsala: Spanò 14, Lo Iacono 6, Scirè 14, Pirrone 7, Simoncini 3, Campagna 10, De Marco 2, Titone 0, Antico 0, Modena (L), Pace ne. Allenatore: Marco Adornetto.

Zafferana Etnea: Miceli 5, Musmeci 1, Bontorno 8, Frate 0, Guglielmino 0, Beninato 3, Rapisarda 4, Lombardo 4, Motta 7, Colombrita (L). Allenatore: Claudio Mantarro