Uil Trasporti Trapani: Aldo Vaccaro è il nuovo segretario generale

Aldo Vaccaro, 45 anni, di Alcamo, è il nuovo segretario generale della Uil Trasporti Trapani. È stato eletto all’unanimità stamattina in occasione dell’undicesimo congresso di categoria che si è svolto a Trapani.

Insieme a lui, sono stati chiamati a far parte della segreteria, Giuseppe Giacone, Francesco Gianno, Giorgio Macaddino e Vincenzo Milazzo.

Ai lavori del congresso hanno preso parte, tra gli altri, il segretario generale Uil Trasporti Sicilia Agostino Falanga e Paolo Modi della Uil Trasporti nazionale.

“Raccolgo il testimone da chi mi ha preceduto con orgoglio – afferma Vaccaro – consapevole che il compito che mi spetta non sarà facile, tuttavia sicuro che tramite la collaborazione tra colleghi di segreteria, nel modello a rete tipico della Uil, tutto sarà più semplice e i risultati non tarderanno ad arrivare. Si tratta di un comparto importante, dalle tante articolazioni, che va dal trasporto su strada, aereo e aeroportuale sino ai servizi di igiene ambientale. La Uil Trasporti negli anni ha seguito sul territorio numerose vertenze e continuerà a farlo dimostrando vicinanza ai lavoratori, per tutelarne l’occupazione e il rispetto di tutti quei diritti che fanno parte della dignità del lavoro”.

“I miei auguri di buon lavoro al neo segretario – afferma il segretario generale Eugenio Tumbarello –, sicuro che saprà fare tanto, grazie alle sue doti umane e professionali, per sostenere i lavoratori del settore. Un grazie al segretario uscente Giuseppe Tumbarello, per il lavoro sin qui svolto egregiamente nella categoria”.