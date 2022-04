Erice. Udc con Toscano, Fratelli d’Italia: “Il centro destra nel territorio trapanese è morto”

“Apprendiamo dalla stampa il sostengo dell’Udc alla candidatura di Daniela Toscano su Erice, in coalizione col partito democratico“. Esordisce così la nota di Fratelli d’Italia provinciale, dopo la notizia dell’appoggio politico e programmatico dei centristi alla sindaca attuale ed uscente.

“La stessa Udc che partecipa della maggioranza di centrodestra in Italia, alla Regione Siciliana, esprimendo membri nel governo regionale, su tutti proprio l’assessore Turano. La stessa Udc che chiede il sostegno di Fratelli d’Italia su Palermo, proponendoci un centrodestra alternativo, a Erice va con la sinistra, con cui già ufficialmente governa pure Trapani – scrivono da FdI -. Alla coerenza non c’è mai fine, s’intende la coerenza nel perseguire una linea politica opportunistica, senza un disegno coerente complessivo, con la faccia di bronzo, per cadere sempre in piedi. Il centrodestra, almeno nel nostro territorio, è morto, Alcamo prima e Erice adesso ne danno la prova plastica. Fratelli d’Italia si candida anche in Provincia di Trapani a rappresentarlo per poi ricostruirlo, partendo proprio da Erice, passando dalle prossime competizioni regionali e nazionali, finendo poi l’anno prossimo su Trapani. Ci rivolgiamo ai cittadini, agli elettori di centrodestra tutti, la politica deve tornare ad essere credibile, patente che non può essere attribuita sicuramente all’Udc”.