Dati Covid del 18 aprile, nel trapanese altri tre decessi nelle ultime 24 ore

Tre decessi in più e un lieve calo degli attuali positivi. Questo, in sintesi, il quadro che esce dall’ultimo report dell’Asp di Trapani in merito alla pandemia da Covid-19. I 5634 attuali positivi nei 25 Comuni della provincia sono così suddivisi: Alcamo 588, Buseto Palizzolo 41, Calatafimi Segesta 97, Campobello di Mazara 172, Castellammare del Golfo 255, Castelvetrano 289, Custonaci 75, Erice 314, Favignana 79, Gibellina 18, Marsala 1411, Mazara del Vallo 381, Misiliscemi 0, Paceco 181, Pantelleria 197, Partanna 98, Petrosino 85, Poggioreale 10, Salaparuta 9, Salemi 82, San Vito Lo Capo 71, Santa Ninfa 42, Trapani 890, Valderice 238, Vita 11.

Dall’inizio della pandemia, nel trapanese si sono registrati 630 decessi riconducibili al Covid e 86519 guarigioni. Per quanto riguarda la situazione sanitaria, si conferma il dato sui ricoveri in terapia intensiva (1) e semi intensiva (14). Sono, invece, 74 i pazienti in degenza ordinaria presso i reparti Covid e 16 quelli in Rsa/Covid Hotel.