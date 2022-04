Biliardo: Marsala ha il suo campione europeo, è Emanuel Cucchiara

Marsala può vantare un giovane campione europeo. Lui è Emanuel Cucchiara ed ha sollevato la coppa nel tetto dell’Euro Young 2022.

La competizione di biliardo, svoltasi a Desio nei giorni scorsi, ha visto 6 giocatori della Nazionale Italiana di Biliardo ai tavoli verdi in due specialità: Biathlon Carambola 3 Sponde e 5 Birilli e Singolo Italiana 5 birilli Under 21; nel Biathlon, la coppia Giuliano Di Gabriele e Emanuel Cucchiara si è classificata al secondo posto affrontando giocatori provenienti da Turchia, Danimarca (incontrata in finale), Germania e Francia.

Nel singolo invece, il marsalese Emanuel Cucchiara, che ha fatto brillare la CSB “Biglie e Birilli” in Sicilia e in Italia, non ha perso un incontro, arrivando in finale e battendo per 3 a 0 il connazionale Felice Izzo.