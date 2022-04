Volley: la Sigel Marsala anticipa la gara a giovedì contro l’Anthea Vicenza

Anticipa a giovedì pomeriggio alle ore 17.00 la partita della Sigel Marsala al “Fortunato Bellina” con l’Anthea Vicenza.

Ambedue le squadre con questa partita aprono il loro girone di ritorno della Pool Salvezza, con in programma la disputa della quinta giornata. Con la certezza di aver riconfermato la presenza nella categoria per la prossima stagione agonistica, poco cambia dal lato azzurro con la formazione di Bracci che si presenterà in campo con l’intenzione di aggirare l’ennesimo ostacolo casalingo. Tanto è forte la voglia di dimostrare e la convinzione tra le sigelline di centrarci poco con la fase Salvezza.

Le vicentine di coach Luca Chiappini, con la pressione derivante da delle chance irripetibili che via via le sono presentate davanti e avendo steccato gli scontri diretti sia con Aragona che con Sant’Elia, si trovano a rincorrere l’aggancio al secondo posto che varrebbe la salvezza al termine delle otto giornate. Posizione occupata ora dalle federali del Club Italia distanti un punto. Discorso che resta apertissimo.

La formazione berica che è stata superata al tie-break nel match di andata al Palazzetto di via Carlo Goldoni, annovera tra le sue fila una ex lilybetana nota al pubblico di casa: la schiacciatrice Jasmine Rossini (alla Sigel nella sola stagione di A2 2017/2018, ndc). Non solo Rossini senza ombra di dubbio tra le giocatrici più rappresentative per gli anni di militanza nel club, Vicenza è dotata di buone individualità a cominciare dalla schiacciatrice turca Baça ma anche Errichiello, tra le riconfermate in seguito al salto in seconda serie nazionale, che agisce nel ruolo di opposto e che ha destato buone impressioni in questa prima annata in A2. Infine, ad ereggere un muro che per caratteristiche è spigoloso ed aggressivo interpreti come capitan Lisa Cheli e l’ex centrale di Soverato e di Novara Federica Piacentini. Quest’ultima una giovane dall’avvenire assicurato.

A parlare nel pregara il capo-allenatore della Sigel Marsala coach Marco Bracci: “Negli ultimi tempi abbiamo dovuto far fronte ad una vera e propria emergenza per via di acciacchi accusati dalle atlete con intere settimane svolte non a ranghi completi. Mancando il ritmo partita negli allenamenti con parte della squadra fuori causa è normale che quando arriva il giorno della partita facciamo fatica a carburare nei nostri set iniziali. Da parte nostra ci vuole un momento in più per calarci completamente nella prestazione. Così è stato, ad esempio, nella gara interna con Modica. È un momento della stagione, paradossalmente, in cui troviamo la forma nel mentre ci misuriamo con le avversarie durante le partite, scambio dopo scambio, set dopo set piuttosto che negli allenamenti in cui non possiamo provare tutti quanti gli approcci e le situazioni tipiche di una partita come ci richiede una così importante competizione”.

Avendo indetto il mese “azzurro”, la Sigel Marsala per tutto aprile ha deciso di aprire le porte dell’impianto di casa gratuitamente agli sportivi per ringraziarli del supporto di tutta la stagione. Pertanto, l’ingresso sarà libero. Come per l’ultima occasione in casa con Modica, non verrà imposta al PalaBellina nessuna limitazione di posti. Si potrà assistere alla gara ufficiale del campionato nazionale della “vivo Lega serie A femminile” al 100% della capienza dopo l’ingresso in forza di legge del nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che disciplina gli sport praticati in strutture al chiuso.

Con il fine di rispettare le misure contro il virus SARS-CoV-2 imposte dalle attuali prescrizioni in materia igienico-sanitario, l’ingresso al PalaBellina avverrà con la presentazione del Greenpass e verrà fatto obbligo di indossare il dispositivo di sicurezza individuale (mascherina facciale) delle vie respiratorie di tipo FFP2 prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione sportiva.

Per coloro che non possono recarsi materialmente al PalaBellina, da casa la possibilità di seguire la diretta dal canale Youtube di VolleyballWorld(qui il link). Invece, gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Volley Femminile (www.legavolleyfemminile.it) oltre che dalla pratica applicazione “Livescore Lega Volley Femminile”.

A condurre le operazioni di gara giovedì 14 aprile per l’incontro delle ore 17.00 saranno il 1°arbitro Giovanni Giorgianni di Messina e il 2°arbitro Giorgia Adamo di Roma.