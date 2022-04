Mazara: pubblicato l’avviso per il cartellone degli eventi estivi

Pubblicato all’albo pretorio online l’avviso pubblico per le “manifestazioni dell’Estate Mazarese 2022”.

Tramite l’avviso, l’amministrazione comunale rende noto che “intende promuovere la definizione di un cartellone-programma di manifestazioni ed eventi, compatibilmente con le risorse disponibili, in occasione della prossima stagione estiva (mesi da giugno a settembre 2022) finalizzate ad animare la vita culturale della Città”.

Con lo stesso avviso inoltre si comunica l’individuazione di quattro location all’aperto in cui realizzare le manifestazioni: Atrio di Santa Caterina, campetto di calcio all’interno del plesso scolastico Borsellino con ingresso dalla via San Michele, Atrio del complesso Corridoni, Giardino dell’Emiro.

Si invitano pertanto le associazioni, enti, parrocchie e imprese a comunicare proposte ed eventi che si intendono organizzare, entro e non oltre le ore 13 del 9 maggio 2022, tramite consegna diretta al protocollo generale del Comune o via pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it.

Allegati all’avviso pubblico vi sono anche i modelli di domanda da utilizzare per le proposte di eventi e richieste di contributo, che sono il modello A per le onlus ed il modello B per le imprese.

L’amministrazione comunale chiarisce che per proposte di eventi al di fuori delle 4 location individuate, fermo restando che tali eventuali proposte dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune, tutto ciò che concerne palco, service, sicurezza ed altre incombenze dovranno essere a carico dei richiedenti.

Per ulteriori particolari, cliccare su: Avviso manifestazioni estive 2022 ed allegati