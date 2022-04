Niente play off per il Marsala Futsal che perde col Tiki Taka

La partita della speranza per tenere accese le possibilità di agganciare

un posto in griglia play off finisce con il 4 a 2 in favore del Tiki

Taka che vale l’estromissiome dai giochi del Marsala Futsal nel Campionato di Calcio a 5 di serie C1.

Il Marsala non ha demeritato ma di certo ha pagato oltre modo i consueti

errori sotto porta.

Dopo un primo tempo, tutto sommato discreto, nella ripresa hanno

inficiato alcune disattenzioni difensive. Inutile il tentativo di

assedio negli ultimi minuti, schierandosi il quinto di movimento che ha

consentito solo di ridurre il gap di due lunghezze, grazie alla stoccata

di Pizzo che è valsa il 4 a 2 definitivo.

Si tornerà in campo sabato 23 aprile, in occasione dell’ultima di

campionato che il Marsala concluderà in casa, con il Caresse Futsal

Partinico, fanalino di coda, matematicamente già retrocesso.

Con questa sconfitta per i lilibetani svanisce definitivamente ogni

velleità di riacciuffare un posto in griglia play off ed è già tempo per

grogrammare il futuro. Prima però l’attenzione sarà rivolta alla

categoria under 19, prima nel girone A e che si aspetta di disputare la

fase finale del campionato per poter ambire al titolo di campione

regionale.

Il tabellino della gara

Tiki Taka: Di Paola, Sciortino, Romano, Di Simone, Musso, Perona, Lo

Nardo, Fuschi, Gennaro, Ciolino Fava. Allenatore Salvatore Rizzo

Marsala Futsal: Buffa, Costigliola, Foderà, Patti, Kaio, Pellegrino

Giulio, Perrella, Emiliano, Cornell. Allenatore Marco Anteri

Arbitri: Pantè della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto e Fallanca

della sezione di Catania

Marcatori: 30’ Fava (T), 32’ Romano (T), 40’ Fuschi (T), 41’ Perrella

(M), 55’ Musso (T) su rig. , 60’+1 Pizzo (M)

Ammoniti: 20’ Di Simone (T), 24’ Kaio (M)

Note: Spettatori 150 circa