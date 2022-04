Incidente sul lavoro, operaio schiacciato da pedana. E’ grave

Un altro grave incidente sul lavoro in Sicilia. E’ accaduto a Borgetto, nel palermitano: un operaio di 52 anni, di nazionalità romena, è stato travolto da un carico, mentre trasportava alcune pedane di imballaggi di carta pesanti.

Per cause che ancora sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, una delle pedane è finita sopra il 52enne che è rimasto schiacciato. Sono scattate subito le operazioni di soccorso, per liberarlo. Arrivato il 118, è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza prima al Civico di Partinico e poi all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Sono intervenuti i tecnici dello Spresal, il servizio di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro che ha compiti specifici di interventi di prevenzione e vigilanza nei luoghi di lavoro, effettuando i rilievi. Al momento risulta che l’operaio fosse regolarmente assunto dalla ditta.