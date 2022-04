Eccellenza: la Dolce Onorio Marsala vince ed è terzultima

Torna a vincere la Dolce Onorio Marsala nel Campionato di Eccellenza Girone A Sicilia. E probabilmente gli azzurri potevano conquistare tre punti solo con una squadra vicina di classifica come il Casteltermini e in casa, anche se non ancora sul campo del “Nino Lombardo Angotta”.

La 27 giornata di ritorno finisce 1 a 0 per il Marsala con una rete di Figuccia al 25′ del primo tempo.

Una vittoria che, incredibilmente e in un Campionato disastrato per la Dolce Onorio, porta gli azzurri ad un gradino superiore, lasciando la penultima posizione e conquistando la terzultima con 14 punti, scavalcando proprio il Casteltermini che si è fatto sfuggire la ghiotta occasione di allontanare i lilybetani. Il Monreale è difficilmente prendibile e il Marsala potrebbe in ogni caso retrocedere in Promozione.