Dopo Trapani il comico Paolo Migone atteso al Rivoli di Mazara

Sarà l’attore toscano Paolo Migone in “Completamente Spettinato” protagonista dello spettacolo in programma domani, domenica, 10 Aprile alle ore 18.45 al Teatro Rivoli di Mazara del vallo, dopo la tappa trapanese al Teatro Ariston lo scorso 7 aprile.

Il cabarettista toscano approda a Zelig nel 2000. Forte di un’esperienza teatrale di anni, camaleontico, dallo stile visionario, sul palco ha la capacità di raccontare, attraverso una gestualità essenziale, situazioni e immagini rievocandole con l’ausilio di uno stile di scrittura sobrio e di grande impatto. Attore, regista e autore teatrale e televisivo, Paolo Migone usa come filtro la sua comicità corrosiva, la sua inimitabile mordacità toscana che caratterizza uno stile inconfondibile.

Il suo argomento preferito è l’eterno gioco fra uomini e donne che, pare, fornirgli spunti creativi inesauribili con un occhio sempre attento ai costumi contemporanei e alla realtà del suo tempo. Non ha confini nella sua fantasia, ci sorprende con continue deviazioni della narrazione, ma nel suo spettacolo c’è verismo, surrealismo, malinconismo, risatismo, è un labirinto intricato come la mente di Paolo Migone, nella quale ci si può infilare senza paura, perché in fondo si trova sempre l’uscita…o l’entrata di un nuovo labirinto.

Lo spettacolo avrà inizio alle 18.45. L’accesso in sala sarà già consentito a partire da 45 minuti e fino a 5 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. In ottemperanza a quanto disposto dal Governo l’accesso è consentito esclusivamente agli spettatori muniti della Certificazione verde COVID-19 rafforzata (cosiddetto Super green pass). Tutti gli spettatori devono essere provvisti di mascherina di tipo ffp2 in buono stato di conservazione, che dovrà essere indossata durante lo svolgimento dell’evento e in occasione di qualsiasi spostamento. L’organizzazione Oddo Management & Tramp Management.

I biglietti sono in vendita online sulla piattaforma Liveticket oppure presso il botteghino del Teatro Rivoli di Mazara del Vallo. Info al 342/0330263 (Katia Oddo).