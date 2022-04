Comunali Petrosino: Marcella Pellegrino presenta il 23 aprile la sua candidatura a sindaca

Petrosino si appresta ad affrontare le elezioni del prossimo 12 giugno, con i primi fermenti politici. Nei giorni scorsi l’ex vice sindaca Marcella Pellegrino, che aveva già dato la propria disponibilità a candidarsi a sindaco della Città, ha incontrato partiti, movimenti e cittadini che la sosterranno.

“Il mio è un progetto politico-amministrativo vincente che consentirà a Petrosino di avviare un percorso di ripresa e di sviluppo in grado di assicurare benessere all’intera comunità – afferma la Pellegrino -. Il nostro è un laboratorio inclusivo di idee e proposte aperto a tutti affinché ognuno possa essere protagonista del cambiamento al quale guardiamo con entusiasmo”.

La candidata sindaca Marcella Pellegrino ha annunciato la conferenza stampa per la presentazione ufficiale della sua candidatura, in programma per sabato 23 aprile, presso il comitato elettorale di via Francesco De Vita a Petrosino.