Comunali Petrosino, gruppo di cittadini e consiglieri: “Chiediamo a Giacomo Anastasi di candidarsi”

“Siamo un gruppo di cittadine e cittadini di Petrosino di estrazioni culturali e politiche diverse. Tra di noi vi sono insegnanti, professionisti, imprenditori, giovani e pensionati. Alcuni di noi svolgono o hanno svolto attività politica in modo attivo negli ultimi anni, rivestendo cariche e ruoli istituzionali e di rappresentanza. Tutti viviamo a Petrosino e abbiamo a cuore il nostro territorio”. E’ questo l’incipit della lettera firmata da un gruppo di petrosileni e dai consiglieri comunali Michele Buffa, Aldo Caradonna, Chiara Sansone e Concetta Vallone, che chiedono la candidatura a sindaco, nelle prossime elezioni comunali, di Giacomo Anastasi.

“Nelle ultime settimane ci siamo riuniti tante volte, incontrati e confrontati in vista delle imminenti elezioni amministrative del 12 giugno, che decideranno le sorti della nostra comunità per i prossimi anni – continuano -. Tutti concordiamo nella necessità e l’urgenza di avviare un nuovo percorso. Riteniamo sia giunto il tempo di ricostruire un clima politico sereno, diverso da quello che ha caratterizzato Petrosino negli ultimi dieci anni che al di là dei personalismi, delle ambizioni e degli interessi particolari di ognuno, ritorni a pensare al bene comune, all’interesse generale. Abbiamo condiviso questo percorso con Giacomo Anastasi che ci ha sorpreso per la sua sensibilità, equilibrio e fermezza, una persona che ha coniugato, nel suo percorso professionale e umano, impegno civico e competenze. Giacomo è un professionista che si è formato ed ha lavorato a lungo fuori dalla Sicilia, spesso in contesti difficili e complessi. E’ un figlio della nostra terra e della nostra comunità, che ha deciso di tornare in Sicilia nel 2015 e che a Petrosino ha deciso, per un forte sentimento di appartenenza alle proprie radici e ai propri affetti, di tornare a vivere con la sua famiglia”.

Il gruppo di sostenitori, ritiene Giacomo Anastasi la persona giusta per mettere insieme cittadini e gruppi con sensibilità diverse, per un progetto politico serio e ambizioso. “L’obiettivo è quello di lavorare uniti per far diventare il nostro Comune un modello di socialità, modernità e di economia sostenibile, offrendo la possibilità agli imprenditori di intraprendere ed investire nel nostro territorio, ai giovani di avere una possibilità concreta di realizzazione personale e lavorativa e a tutti i cittadini di partecipare in modo attivo e consapevole nella costruzione della nostra casa comune. Chiediamo pubblicamente a Giacomo Anastasi di essere il punto di riferimento di questo percorso e di queste aspettative e di candidarsi alla carica di sindaco di Petrosino”, affermano infine.