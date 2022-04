Marsala: Villa Gaia torna sede degli Scout

Concesso in comodato d’uso all’Associazione Agesci – Gruppo Scout di Marsala la sede comunale di “Villa Gaia”, in via Giulio Anca Omodei. È quanto ha deliberato la Giunta Municipale sulla scorta di un apposito avviso pubblico che risale al 2017 e la cui procedura non era stata più ultimata.

L’Associazione Agesci ha dichiarato la disponibilità a ristrutturare l’immobile, investendo risorse proprie per realizzare alcuni interventi resisi necessari dopo l’incendio che, nel 2019, aveva gravemente danneggiato la struttura del sito.

“Si completa finalmente l’assegnazione dell’immobile comunale, sottolinea il sindaco Massimo Grillo, seppure in ritardo perchè abbiamo dovuto ricondurre il tutto alle norme statutarie e regolamentari, attuando la corretta procedura che deve guidare ogni concessione di locali comunali. Esprimo soddisfazione per questo risultato che consentirà di potere valorizzare questo immobile e fare rivivere anche l’area circostante, grazie ad un gruppo scout motivato cui va il mio appezzamento”.