Tennis: il Sunshine di Marsala A vince sul Club Pinea, il team B perde ad Alcamo

Nel Campionato di serie C maschile di Tennis, brillante vittoria del Sunshine Biotrading Tennis Club Marsala A per 5 a 1, contro l’insidiosa squadra etnea del Tennis Club Pinea. Nel primi due singolari Gabriele Magaddino e Giorgio Parisi hanno dovuto faticare non poco per portare i primi due punti al Sunshine. Parisi dopo aver dominato il primo set ha dovuto subire il ritorno dell’avversario, e solo dopo una strenua lotta, si è aggiudicato l’incontro per 63 al terzo set.

Nei due match successivi partita relativamente tranquilla per Giuseppe Pulizzi con Motta, e dulcis in fundo vittoria al terzo set di Francesco Cardinale su Mannino in un match molto intenso. Con la terza vittoria consecutiva il Sunshine Biotrading accede ai playoff con ben 2 giornate di anticipo.

Sfortunata trasferta invece, per la squadra B che ad Alcamo dopo un match molto combattuto non è riuscita ad evitare i play out. Questi match giocati: Cardinale-Mannino 63-36-61; Parisi-Guccione 62-36-63; Magaddino-Falsaperna 75-63; Pulizzi-Motta 63-63; Cardinale/Magaddino-Mannino/Guccione 36-57; Parisi D./Missuto-Falsaperna/Motta 64-64.