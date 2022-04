Volley, la Fly Marsala vince ancora: 3-0 al Pedara

Convincente vittoria al PalaBellina per la GesanCom Fly Volley Marsala che nel recupero della 12° giornata del girone P del campionato nazionale di B2 di Volley femminile batte la Planet Strano Light di Pedara per tre set a zero (25/16 25/13 25/18).

Starting six: Per la Fly Volley, Coach Marco Adornetto schiera la diagonale Simoncini/Spanò, i martelli Scirè e la rientrante Lo Iacono, le centrali Campagna/Pirrone ed il libero Modena. La Planet Pedara dei Coach Andaloro e Licciardello, presenta la diagonale Cherepova/Milazzo, in banda le schiacciatrici Lo Re/Musumeci e le centrali Leone/Polizzi alternate al libero Davī.

I tre set ci raccontano lo stesso copione con una prima fase punto a punto, una fase centrale dove capitan Scirè e compagne sfruttano l’ottima determinazione per allungare, ed una fase finale con la Fly sempre in crescita che consente di chiudere il set in scioltezza. Lo stato di grazia di tutte le giocatrici del fronte di attacco esalta Doriana Lo Iacono, che – rientrata dopo un fastidioso infortunio – viene nominata MVP del match. Fuori Gaia De Marco, infortunatasi in allenamento, hanno avuto modo di giocare in prima linea sia Arianna Titone che Martina Antico con buoni risultati.

Fly Volley Marsala: Scirè 16, Pirrone 7, Spanò 7, Lo Iacono 8, Campagna 4, Simoncini 4, Titone 3, Antico 2, De Marco ne, Modena (L) 0. Allenatore: Marco Adornetto.

Planet Pedara CT: Lo Re 9, Leone 8, Cherepova 3, Musumeci 2, Milazzo 2, Basile 1, Nicoloso 1, Ruggieri 6, Polizzi 0, Macaluso 0, Guastella 0, Davì (L) 0. Allenatore: Francesco Andaloro.