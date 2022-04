Dati Covid 3 aprile, 53.588 nuovi positivi in Italia, 3.435 in Sicilia

Sono 53.588 i nuovi casi di coronavirus e 118 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 14.845.815 i contagiati dall’inizio dell’emergenza mentre i morti salgono a 159.784. I guariti sono 13.402.015 in totale, 48.486 ieri. A oggi in Italia sono 1.284.016 i positivi al coronavirus, 6.405 in più di ieri.

Sono 364.182 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività al 14,7%.

In Sicilia 3.435 nuovi casi, 17 deceduti e 4.013 guariti. Gli attuali positivi sono 187.062. I ricoverati sono 1042, di cui 65 in terapia intensiva.

Il maggior numero di casi giornalieri si registra nella provincia di Messina (1510), che stavolta supera Palermo (1045). Poi Catania (618), Trapani (512), Agrigento (331), Siracusa (294), Ragusa (269), Caltanissetta (206), Enna (72).