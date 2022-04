Calcio a 5, il Marsala Futsal vince a San Vito sotto la grandine

Il Marsala Futsal, con il punteggio di 2 a 1, espugna il campo del San Vito lo Capo. Vittoria per il Marsala fine a se stessa poiché difficilmente, la formazione azzurra nelle ultime due giornate potrà tornare a lottare per un posto in griglia play off. L’attuale quinta posizione, infatti, non basta. I punti di ritardo rispetto alla seconda in classifica, Villaurea, sono ben tredici ma per il regolamento dovrebbero rientrare nel range dei dieci punti. Nel prossimo turno, il penultimo della stagione regolare, i lilibetani saranno impegnati in trasferta sul campo del Tiki taka, formazione attualmente al quarto posto in classifica a +6, proprio dal Marsala.

Contro il San Vito lo Capo, il Marsala si è imposto 2 a 1, capitalizzando al meglio il doppio vantaggio concretizzato nel corso del primo tempo grazie alle reti, al sesto di Patti che con un sinistro di prima intenzione a spedito la palla all’angolino più lontano, irrangiungibile per Gammiccchia e al 12° di Foderà che con freddezza dal limite dell’area si è incuneato tra le maglie san vitesi e spedito il pallone in fondo al sacco. Vanificate successivamente un paio di nitide occasioni per il tre a zero. Nella ripresa, con il campo imbiancato dalla grandine, ancora tante le possibilità sprecate per gli azzurri per chiudere definitivamente il discorso. Al 45°, invece, il goal di Antonio Vultaggio, una gran botta dalla destra con il pallone che si è insaccato all’incrocio dei pali più lontano della porta difesa da Buffa, ha tenuto il risultato aperto fino al triplice fischio.

A spuntarla è stata la formazione azzurra, alla quale, resta solo il leccarsi le ferite per i tanti punti lasciati per strada nel corso di tutta questa stagione, caratterizzata da alti e bassi.

Il tabellino della gara

San Vito lo Capo: Vultaggio Giovanni, Basile, Randazzo Vultaggio Antonio, Campo, Cusenza, Pappalardo, Liparoti, De Lisi, Parisi, Mazzonello, Gammicchia. Allenatore Riccardo daidone;

Marsala Futsal: Buffa, Costigliola, Foderà, Patti, Kaio, Taormina Gaspare, Perrella, Pizzo, Cornell. Allenatore Marco Anteri;

Arbitri: Luparello della sezione di Agrigento e Conticello di Trapani;

Marcatori: 6’ Patti (M), 12’ Foderà (M), 45’ Vultaggio A.;

Ammonito: 19’ Costigliola (M);

Espulsi: 21’ Liparoti (S), 39’ Parisi (S);

Note: Gara caratterizzata da una giornata prettamente invernale con pioggia e grandine;