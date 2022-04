Riapre lo Stadio “Di Dia” di Strasatti, finiti i lavori allo Stadio Municipale

Si torna a parlare di impiantistica sportiva. La Commissione consiliare edilizia sportiva presieduta da Massimo Fernandez, è torna a riunirsi per alcune importanti decisioni che riguardano i contenitori sportivi di Marsala, soprattutto dopo l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, del regolamento sugli impianti.

Giorni fa ha fatto scalpore la notizia dell’improvvisa chiusura dello Stadio “Mariano Di Dia” di Strasatti, dove fino a qualche giorno prima giocavano le gare ufficiali il Marsala Calcio Femminile e le giovanili del settore calcio del territorio. Secondo il dirigente del settore comunale però, l’immobile è idoneo, ma andavano effettuati alcuni interventi come l’accatastamento e la certificazione conseguente, sarebbe stata solo una pura formalità.

Adesso, secondo quanto riferito da Fernandez, la prossima settimana il “Di Dia” potrà riaprire e tornare nuovamente fruibile al pubblico. Diversa la situazione dello Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta”.

“E’ già stata contatta la Commissione provinciale Pubblici Spettacoli in quanto i lavori sono stati ultimati – ha precisato il consigliere comunale -. Ma per tornare ad occupare gli spalti del Comunale al 100%, bisognerà attendere la prossima stagione sportiva”.

Per quanto concerne il Palazzetto dello Sport, l’affidamento attuale verrà prorogato di pochi mesi e si attenderà il nuovo bando per l’affidamento del Palasport in vista dei prossimi campionati agonistici.