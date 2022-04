Dati Covid 2 aprile, lieve incremento dei positivi in Italia. Scendono ancora i contagi in Sicilia

Torna ad aumentare (seppur di poco) il numero degli attuali positivi in Italia, che sale a 1.277.611 per effetto dei 70.803 nuovi contagi registrati dal Ministero della Salute nelle ultime 24 ore. Nello stesso arco temporale sono stati messe a referto 65.159 guarigioni e 129 decessi. Dall’inizio della pandemia, sono 159.666 le vittime del Covid nel Paese.

Le regioni con più contagi giornalieri sono state Lazio (9.115), Lombardia (8.782) e Campania (7.537).

In Sicilia i nuovi casi conteggiati nelle ultime 24 ore sono stati 4.952. Tra questi, però, 622 sono riferiti a giornate precedenti il 1° aprile. Anche i 16 decessi conteggiati per oggi ne comprendono anche alcuni non caricati nei giorni scorsi dall’assessorato regionale alla salute. Completano il quadro siciliano i 6.724 guariti delle ultime 24 ore, che comportano un’ulteriore flessione degli attuali positivi (186.235).

I soggetti ricoverati nelle strutture ospedaliere dell’isola sono 1.038, di cui 65 in terapia intensiva e 973 nei reparti Covid. Tra le nove province, Palermo (1502) mantiene il dato più elevato, precedendo Catania (813) e Messina (784). A seguire Agrigento (559), Trapani (526), Siracusa (467), Ragusa (407), Caltanissetta (308) ed Enna (208).