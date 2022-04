Egadi: sollecito al Demanio per rimuovere la posidonia da Piazza Marina

L’amministrazione comunale egadina ha inviato una ulteriore nota al Demanio Marittimo della Regione Siciliana presso l’ufficio periferico di Trapani per sollecitare la rimozione dell’insabbiamento e dell’accumulo di posidonia oceanica nell’area antistante Piazza Marina a Favignana.

«Abbiamo sollecitato l’intervento urgente da parte degli organi competenti – ha dichiarato il sindaco Francesco Forgione – per l’esigenza di ripristinare il fondale, bonificando l’arenile ed eliminando il cattivo odore generato dalla presenza della posidonia, anche in vista dell’arrivo della stagione estiva. Si tratta di un’area demaniale data in concessione per la quale è necessario che la Regione Siciliana intervenga».