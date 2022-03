Trofeo Ciclistico a Capo Boeo: bene la Marsala Team 2012

Si è svolta domenica scorsa a Marsala la 1ª edizione “Trofeo Bar Gelateria Romeo” che apre le kermesse ciclistiche nel territorio marsalese. Da Porta Nuova è partito il circuito organizzato dalla Marsala Team 2012, capitanata dal presidente Francesco Catalano. Alla manifestazione ciclistica hanno partecipato diverse squadre provenienti da tutta la Sicilia con oltre 100 ciclisti.

Unica batteria in campo per un percorso di di 30 giri per un totale di 75 km fra il Cine Impero e la Chiesa di San Giovanni al Boeo, per fare ingresso nel lungo e veloce rettilineo che porta al traguardo di Piazza della Vittoria. Hanno trionfato: 1° assoluto Antonino Analfino (ASD Area Bici Palermo), 2° assoluto Francesco Alamia (ASD Pierino Alamia), 3° assoluto Giuseppe Di Salvo (ASD GS Team Competition). Per il Marsala Team hanno preso parte alla gara: Gabriele Russo (1° di ctg), Daniele Parrinello, Vincenzo Reina, Salvatore Cangemi, Roberto Prinzivalli, Giuseppe Maggio, Sergio Gabriele, Filippo Susino e Pietro Messina.