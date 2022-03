A Marsala torna l’Educamp in estate con Football Boys 2012

L’Educamp CONI verrà di nuovo riproposto alle famiglie marsalesi nei mesi estivi (giugno, luglio e agosto), presso il lido Boeo che, per l’occasione, avrà un nuovo look. L’ASD Football Boys Marsala 2012 si è aggiudicata di nuovo il progetto del Comune lilybetano.

Lo scorso anno tutti i partecipanti all’Educamp hanno usufruito in maniera gratuita delle attività proposte per 7 mesi dalla Football Boys che segue le misure di sostegno per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa.

“Tutte le famiglie dei bambini e ragazzini che lo scorso anno hanno partecipato all’Educamp Coni sono stati rimborsati del 100% delle spese sostenute con accredito sul conto corrente“, ha affermato il tecnico della Football Boys, Giovanni Anselmi.