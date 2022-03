Egadi: in Consiglio esenzione tassa di sbarco in estate anche per nativi e famiglie

Oggi al Consiglio comunale Isole Egadi, sono state approvate alcune modifiche al regolamento sul contributo di sbarco. Rispetto al regolamento esistente che già prevedeva esenzioni per residenti, proprietari di seconde case e loro nuclei familiari, l’esenzione è stata estesa da questa amministrazione anche ai nativi e ai loro nuclei familiari. Esenzioni sono previste anche per i pendolari, i lavoratori, i minori fino a 12 anni.

Il contributo, che ad oggi era di 3.50 euro verrà incrementato di 1.50 nei soli mesi estivi per far fronte alla sovrapproduzione di rifiuti e alla maggiore richiesta di servizi derivanti da flussi turistici sempre crescenti.

“Siamo sicuri che chi ama le Egadi e decide di soggiornarvi o visitarle contribuirà volentieri affinché i disagi dell’overtourism non gravino sui cittadini egadini e su quanti già pagano la Tari regolarmente – affermano dal gruppo consiliare di maggioranza Lista Vivere e Le Egadi Grazie -. A questo contributo l’amministrazione riuscirà a mantenere al minimo le aliquote sulla tari e non aggiungerà una addizionale comunale all’IRPEF. Ci siamo semplicemente allineati a quanto già avviene nelle altre isole siciliane e chi oggi grida allo scandalo lo fa solo per opportunismo politico dimenticato che lo Stato offre alle isole la possibilità di un contributo di sbarco proprio per sostenere i costi aggiuntivi che i comuni isolani devono fronteggiare nel periodo estivo.

Come ricordano i consiglieri “...altra storia sono le tariffe dei biglietti degli aliscafi, per cui occorrerà interloquire con la compagnia di navigazione per ottenere degli abbonamenti a tariffe agevolate“.