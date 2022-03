A Trapani una targa ricordo di Ciaccio Montalto

Una targa dedicata a chi, come il magistrato Giangiacomo Ciaccio Montalto è morto compiendo il proprio dovere. Sarà sistemata nella piazza di Trapani, che porta il nome del giudice ucciso dalla mafia a Valderice il 25 gennaio del 1983, e che diventerà la piazza adottata dal sindacato grazie all’accordo con il Comune di Trapani.

La cerimonia durante la quale sarà sistemata una targa una dedicata a tutte le Vittime del Dovere, si svolgerà domani mercoledì 30 marzo alle ore 10.30 in occasione proprio della Giornata per le vittime del Dovere, istituita dal sindacato per commemorare i tanti morti sul lavoro e tenere alta l’attenzione di chi deve vigilare sul tema della sicurezza. Parteciperanno, tra gli altri il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e il sindaco della città Giacomo Tranchida.