Grandi prestazioni per la Marsala Doc a Messina, Roma e in Toscana

Dalla Toscana alla Sicilia, passando per il Lazio, gli atleti della Polisportiva Marsala Doc continuano a dare lustro alla loro maglia.

A rappresentare i colori biancazzurri all’Ultra Trail del Chianti è stato Thierry Maximilien Morgana, che ha corso i 100 chilometri previsti con il tempo di 15 ore, 54 minuti e 11 secondi, classificandosi al 51° posto. Formidabile è stata, alla Maratona di Messina, la prestazione di Matilde Rallo, che tagliando il traguardo in 3 ore e 54 minuti è stata seconda assoluta e campionessa regionale nella sua categoria d’età (SF50).

Alla Maratona di Roma, ha fatto il suo esordio Dario Stracquadanio, che si è presentato con un ottimo riscontro cronometrico: 3 ore 45 minuti e 33 secondi. Intanto, a Marsala proseguono i preparativi della Maratonina del Vino in programma per il 24 aprile valevole come prova del Grand Prix regionale Fidal di Mezzamaratona.