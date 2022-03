In provincia di Trapani domenica 27 si registrano 400 positivi in meno

Nuovo report dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, aggiornato oggi, domenica 27marzo 2022.

I positivi sono così suddivisi nei 25 comuni del trapanese: Alcamo 1.561, Buseto Palizzolo 43, Calatafimi Segesta 174, Campobello di Mazara 342, Castellammare del Golfo 296, Castelvetrano 824, Custonaci 86, Erice 375, Favignana 60, Gibellina 83, Marsala 2.402, Mazara del Vallo 980, Misiliscemi 2, Paceco 150, Pantelleria 209, Partanna 395, Petrosino 245, Poggioreale 23, Salaparuta 29, Salemi 222, San Vito Lo Capo 49, Santa Ninfa 210, Trapani 1.001, Valderice 129, Vita 112.

Gli attuali positivi scendono a 10.002. Nessun nelle Intensive, stabili a 13 i ricoveri in semi-intensiva salgono a 60 i ricoveri in degenza ordinaria e a 13 quelli che si trovano in RSA o Covid Hotel.