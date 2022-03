Finisce 6-2 l’incontro disputato a Valderice (TP) fra le lilibetane e il JSL Brolo valido per gli ottavi di finale di playoff promozione di Eccellenza femminile Sicilia, con le marsalesi che si qualificano con pieno merito ai quarti di finale, sempre in gara secca, domenica 3 aprile con ogni probabilità in casa del fortissimo Monreale.