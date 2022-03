Giornata Nazionale Fiocchetto Lilla sui disturbi alimentari, Sigel e Fly di Marsala hanno aderito

Il 15 marzo è ritornata la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, una ricorrenza che accende una riflessione sul tema dei disturbi del comportamento alimentare, per aiutare chi sta lottando contro Anoressia, Bulimia, Obesità e tante e nuove forme di D.C.A. – Disturbi del Comportamento Alimentare.

Dedicare una giornata-evento e tutto il mese di marzo a questo tema significa sensibilizzare l’opinione pubblica, ed i giovani in particolare, verso le patologie che utilizzano il corpo come mezzo per comunicare un disagio ben più profondo.

Il mondo della Pallavolo, con in prima fila Lega Pallavolo Serie A Femminile, FIPAV e Comitato Regionale FIPAV Sicilia in collaborazione con Associazione ANANKE centri per la cura dei disturbi alimentari – Villa Miralago e Associazione ILFILOLILLA promuovono e sostengono la XI Giornata Nazionale Fiocchetto Lilla.

Adesione totale delle Pallavoliste di Lega Pallavolo Serie A1 Femminile alla giornata di sensibilizzazione che hanno indossato un Fiocchetto Lilla in occasione delle gare di campionato del 12/13 Marzo 2022.

Anche in Sicilia sono state molte le società che hanno aderito alla giornata di sensibilizzazione, significativa l’adesione della FLY Volley di Marsala e della società palermitana Com. Fer che in occasione nell’incontro di sabato 12 marzo nel campionato di serie B2 sono scese in campo indossando il Fiocchetto Lilla.

Domenica 27 marzo sempre con il simbolico Fiocchetto Lilla, realizzato per l’occasione dalla associazione Ananke di Gela sarà la volta delle squadre siciliane della Serie A2 femminile che disputano la Pool-Salvezza .

Nel dettaglio la Sigel Marsala Volley incontrerà in casa la Rizzotti Design Pallavolo Sicilia mentre EGEA PVT MODICA incontrerà Assitec VolleyBall Sant’ Elia e la Seap Dally Cardillo incontrerà in casa Anthea Vicenza.

L’idea di coinvolgere la FIPAV Nazionale e la Lega Pallavolo serie A è venuta a Rossana Giacalone Caleca consigliera Fipav Sicilia e Dirigente di Marsala Volley che già lo scorso anno aveva dato vita ad un evento Fiocchetto Lilla.

“La Federazione e la Lega Pallavolo, sono sempre molto attente alle istanze che arrivano dal sociale e hanno accolto con entusiasmo la mia proposta della giornata FIOCCHETTO LILLA – riferisce Rossana Giacalone -, grazie alle rispettive capacità organizzative e di comunicazione sui social la giornata continua ad avere una risonanza nazionale, le numerose fotografie pubblicate da Lega e della Federazione Pallavolo testimoniano l’adesione totale di tutte le società .Vedere le star della Pallavolo come Egonu, Wolosz, Silla, Chirichella aderire così generosamente per me è stato motivo di emozione“.

Il fiocchetto Lilla si è visto anche su RAI SPORT + In occasione dell’anticipo di campionato di serie A1 di sabato 12 marzo, della partita Savino del Bene Scandicci e Acqua e Sapone Roma Volley Club. A fare da mattatrice è stata l’ex capitana Sigel Veronica Angeloni con tanto di Fiocchetto Lilla. Un ruolo importante hanno avuto le ex atlete di Sigel Marsala Volley che sono diventate esse stesse testimonial nel campionato di serie A1.

“Sono felice che lo sforzo organizzativo ha dato un risultato eccellente. E’ molto bello vedere i campi di Pallavolo colorati di Lilla e le atlete indossare il Fiocchetto Lilla simbolo della giornata. Non vedo l’ora che l’iniziativa si ripeta domenica prossima quando a scendere in campo con il Fiocchetto Lilla saranno le squadre siciliane di Serie A2 – ha affermato la dirigente regionale Volley -. Debbo fare un ringraziamento particolare a quanti hanno creduto nel progetto e contribuito a vario titolo alla organizzazione in particolare alla associazione dei genitori ILFILOLILLA e ai centri di cura Ananke e all’agenzia di comunicazione CLICKOSO che ha lavorato al piano di comunicazione. Abbiamo chiesto a tutte le atlete di postare le foto della giornata con #fiocchettolillapallavolo e #coloriamocidililla vedremo cosa accadrà ancora sui campi siciliani”.