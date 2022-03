Marsala Doc presente alla Maratona di Rimini e alla cross di Mazara

E’ stato sull’asse Rimini-Mazara che la Polisportiva Marsala Doc ha dato lustro alla maglia; nella città romagnola con Fabio Sammartano (in 3 ore, 20 minuti e 17 secondi), Damiano Ardagna (3:32:26), Ignazio Abrignani (3:39:15, 13° nella sua categoria SM60) e Salvatore Villa.

A Mazara del Vallo, invece, è stato di scena il cross, che ha avuto come scenario la pineta di baglio Poggio Allegro. Due in questo caso le batterie: 4.600 metri per donne e uomini over 60, 7.200 metri per tutti gli uomini Under 60.

Tra i marsalesi il più veloce è stato il giovane Michele Galfano, che ha vinto nella sua categoria d’età (21-34 anni) con il tempo di 26 minuti e 10 secondi (media al km: 3’ e 38’’); sempre per la Marsala Doc hanno partecipato e ben figurato: Thierry Maximilien Morgana (29’ e 19’’), Gianpaolo Graffeo, Giuseppe Genna, Roberto Pisciotta, Antonio Pizzo, Matilde Rallo, Gaspare Filippi, primo nella SM70, Michele Torrente, il presidente Filippo Struppa, Piero De Vita e Andrea Greco.